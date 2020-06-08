導演羅文安息禮拜　羅家英張同祖憶往事

導演羅文（原名羅興文）上月因心臟衰竭離世，享年70歲。今日於灣仔循道衛理聯合教會舉行安息禮拜。包括藝人羅家英、導演劉偉強、吳思遠、張同祖、董瑋、蕭榮等相繼到達。

羅家英透露與吳思遠、劉偉強、張同祖等八位圈中好友為羅文導演扶靈。他與羅文相識廿年，十分老友，但並不是因工作熟稔，兩人相交在高爾夫球場：「佢打哥爾夫球好叻，仲係詠春高手，用詠春嚟打高爾夫球，所以打得好大力、好遠。打高爾夫球佢好奸，撩我賭錢打五蚊一個洞，一賭錢佢就打得好認真。仲試過張個波打到佢個嘴腫晒，要錫番佢。」

羅家英指最近一次與羅文見面是去年他在醫院接受前列腺手術，羅文帶了兩個木瓜來探望：「佢住太子道，每年都會借個車位畀我泊車，然後同埋我同阿姐一齊去花墟行花市，但係今年搵佢冇覆，後來喺一個化妝師嘅社交網知道佢過世，好唔開心。」

張同祖則表示與導演羅文在邵氏年代已經認識，相識40年，他說：「佢個人好風趣，好多嘢講，為人好好，今年四月見過面，本來打算疫情後探佢，可惜佢已經走咗。知道佢因為心臟衰竭過身，以前有做過通波仔手術。」