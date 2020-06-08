一家大細潮孭　東京山系親子袋

由兩位日本職人創立的RawLow Mountain Works，今季推出一系列適合大人細路使用的山系親子袋。（互聯網）

2015年由谷口亮太郎（RyotaRaw Taniguchi）及河井裕介（Yusuke“KoitaLow”Kawai）於日本東京共同創立的RawLow Mountain Works，一直以Handmade in Japan的人手製作袋款作主打。由兩位擁有20年袋類設計經驗的職人設計出切合用家真正需要的機能袋包，成立數年已經備受不少山系愛好者追捧。由於二人同是熱愛登山運動及山地單車愛好者，所以品牌袋款設計一直針對着各種戶外運動需要開發。

隨着潮流界對於各種戶外機能服飾單品熱幟追求，RawLow Mountain Works今季亦着手於選用的物料、剪裁縫紉以及圖案設計多方面注入新鮮感，推出包括：Tabitibi Tote、Tabitibi Camera Kit及Nuts Pack多個袋款。當中更有專為兒童打造的童裝袋款Tibitibi Tote及Nuts Mini，等各位潮爸潮媽可以同子女襯番個山系親子裝。