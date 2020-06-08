哥基養咗7年　張致恒大肚妻窮盡堅持不棄養

藝人張致恒（Steven）去年因捲入桃色風波以致形象插水，演藝工作亦大受影響，去年底更為養家到酒店做廚房散工，近日由於疫情關係，佢再轉行兼職做經紀。不過有網民就留意到Steven同老婆歐燕雯（雯雯）現時除咗手抱一個肚中一個，更有養3隻哥基犬，花費自然增加，即質疑Steven冇錢仲養狗！

今日雯雯為老公澄清指3隻狗係佢婚前養咗7年，並非婚後先養，更強調唔會棄養寵物：「其實3隻狗我已經養咗7年，亦唔係結婚之後先養，所以（冇錢點解仲要養狗呢啲說話），其實唔適合放喺我老公身上。我對於我嘅寵物我係好執着，只要我生完bb有能力，我一定可以照顧番佢哋，我好想講我係唔會放棄佢哋，由一開始你選擇得照顧佢哋，你就有責任照顧佢哋到老，而唔係自己有問題就第一時間去諗放棄佢哋，就係因為有太多自私嘅人 因為自己呢一刻發生嘅事 而去犧牲自己嘅寵物 世界先有咁多被遺棄嘅動物。其實我覺得有問題有難題 咪諗辦法解決囉，剩係識諗去放棄啲乜野 唔係一個解決辦法！要動物去為你犧牲 會唔會顯得人類太冇用！」