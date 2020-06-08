好煮意：意式純素白汁自己整

白汁意粉甚得唔少人鍾意食但熱量高，網站elavegan.com就教大家煮健康純素白汁。用烚熟的椰菜花加炒香蒜蓉和其他配料，蔬菜湯以外，也可以用水代替，至於去外殼的大麻籽，如果買不到的話，可改用浸泡至軟身的腰果，又或用上2湯匙葵花籽油取代。意粉、白汁和炒香的蘑菇輕輕拌勻便已完成，大家也可以加點西蘭花、青豆或羽衣甘藍等，令口感更豐富。若然不想吃澱粉質，可換成成意大利青瓜絲或甘筍絲。而用剩的白汁可以密封後可放入雪櫃，可保存約3至4日，想食時取出翻熱即可。

材料：

椰菜花 1磅

鮮蘑菇片 250克

蒜蓉 3瓣

植物油 2茶匙

蔬菜湯 1杯

去殼大麻籽 1/4杯

營養酵母 1湯匙

洋葱粉 1茶匙

蒜粉 半茶匙

海鹽 少許

胡椒碎 1/4茶匙

煙熏紅椒粉 1/4茶匙

辣椒粉 少許

意大利麵 8安士

番荽碎 少許

水 適量

做法：

1.椰菜花切件，放在鹽水中煮約10至15分鐘，盛起瀝乾水分。意粉烚熟撈起。

2.燒熱1茶匙油，加入蒜蓉炒至變色。

3.椰菜花、蒜蓉、蔬菜湯、大麻籽、營養酵母、洋葱粉、蒜粉、海鹽、胡椒碎、煙熏紅椒粉和辣椒粉攪拌成白汁。

4.意粉和白汁煮勻。

5.燒熱1茶匙油，倒蘑菇片炒香，以鹽和胡椒碎調味，完成後和白汁意粉拌勻，最後加入番荽碎便成。