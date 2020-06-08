SoulJase冒雨開露天騷　隊友照撐場！

寰亞唱作歌手SoulJase（何建曦）為首張個人專輯舉行的《Self Portrait藍染》EP網上發布會現場表演，地點選在之前郭富城露天表演相同場地，當晚雖不時下着大雨，但一班嘉賓好友包括C AllStar隊友DJ King（吳崇銘）、馮允謙（Jay Fung）、鍾舒祺（Sukie）等仍然冒雨演出，而另外兩位隊友釗峰及陳健安（On仔）更演出中途在後台現身為SoulJase打氣撐場，場面令人感動！

完騷後SoulJase無奈地表示本來這個場地有無敵維港夜景配襯，可惜天氣不似預期，畀DJ King整到個地濕晒，他笑說：「因為係呢位好兄弟幫我做開場打碟，點知去到一半就傾盆大雨要中斷演出，真係非常唔好意思。不過有咁靚景，當然要叫埋大家一齊嚟玩。」

C AllStar隊友釗峰及On仔冒雨到場支持，兩人更手捧他們之前出版的個人專輯「簽名」CD向他奉上，釗峰説：「大家都有互相出席對方嘅新碟發佈會，不過原來大家都未親手送CD畀你。」SoulJase卻幽默地說：「其實我之前喺訪問度有『告解』咗，係我未買啫，應該要出街買嚟支持，不過你哋送畀我重簽埋名，咁當然重好啦。」