黑雨也不怕　6個技巧防脫妝

其實落雨又使乜驚喎？只要掌握化妝技巧，就唔怕妝容遇水即大崩壞啦！（互聯網）

近日連場大雨，天文台多次發出黃雨、紅雨、黑雨警告信號，對於上班的OL來說可說是惡夢。試想想，穿得美美上班卻遇上滂沱大雨，顧得個身唔濕之餘，個妝又Hold不住，眼看着妝容跟雨水一起流逝，心情真是說不出的難受。

其實只要上妝有技巧，下雨天要擺脫黏膩，保住靚靚妝感不崩壞也是Possible的！

1.補濕很重要

置身於濕氣重的環境，妝前補濕便顯得更加重要。無論你用的是化妝水抑或是乳液，塗抹的時候記用手加以按壓，以助肌膚徹底收補濕成分。另外，每一道補濕程序之間最好有大約15秒的空隙，讓肌膚更充分吸收水分和養分，同時令後續的粉底更易上，妝效更持久。

2.底妝有技巧

下雨天最怕就是「甩底妝」，所以選用的隔離霜及粉底一定要有防水功能，而且控油度要夠高。建議補濕後先用隔離霜打底，讓後續上的粉底更窂固在臉上。不過一定要薄搽，額頭和臉頰用化妝棉大面積的推勻，而眼周、唇周、鼻翼這些部位就用化妝棉邊角的地方輕輕按壓上妝，但注意不要重複疊塗太多層。愈淡愈好，塗太厚反而妝容易花掉。

3.善用工具提升粉底延展度

雖然不少人習慣用手上底妝，但用手不均勻的上妝，遇水一定更容易先崩壞。不如善用手上的上妝工具去提升粉底的延展度，將多餘的粉底沾附到化妝棉或化紅妝掃上，就算遇水也較能抗水和延長底妝的持久性。

4.必化防水眼妝

明知下雨還使用不耐水的化妝品，簡直是自討苦吃！尤其是下雨天最易溶妝的部分－眼妝，一沾兩雨水便會變熊貓眼，所以別再玩自己，下雨天就改用防水性強的眼線筆和睫毛液吧！

5.用「雨衣型」產品

想黃雨、紅雨、黑雨的情況下仍能全「妝」而退，單靠防水眼妝產品是不夠的。最好配合其他「雨衣型化妝品」一同使用，例如不易脫妝的唇膏、胭胭或眉筆；這些以「雨衣概念」研發的化妝品，一塗一抹就可將顏色在薄膜中，但同時做到防水防脫妝，絕對是多雨季節的必備。

6.定妝是關鍵

最後要說的是無論晴天或雨天都相當重要的一環－定妝。只要揀啱合用又具防水性的碎粉、粉餅或定妝噴霧，在化妝程序最後一步使用，就可以加強妝容的

持久度，讓妝不易被雨水沖掉而脫妝。