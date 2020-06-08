自從手機有了電筒功能之後，大大減少了手電筒的使用量，但也不能否定手電筒的存在價值與用途，屋企總要放上一支手電筒以策安全。如果你覺得普通的手電筒滿足不了你對「高汁」生活的要求，那以下的這款手電筒或許啱你心水。

日本Felissimo最近推出了一款「世界一透明な懐中電灯 トゥインクルライト」，不但在日本引起了熱烈討論，而且剛開售不久就被掃光了，到底魅力何在呢？

全透明設計

這款全新電筒最特別之處是整支都是透明的，水晶的感覺配上不同花紋，帶來夢幻光與影，透過折射帶來多種美感，非常的好看。就算只是放在桌面不打開，用上配套的透明膠底座，也是一件很有藝術感的擺設。

兩種光度滿足不同需求

新電筒有兩種模式，一是手電筒模式，把光集中，形成光柱，照亮前方。不要以為它只是空有其表，它跟其他手電筒無異，光感夠強。二是蠟燭模式，散發柔和的光，配上自身的花紋，既浪漫又溫馨，作為小夜燈也是很好的選擇。

這款「透明手電」一共有7個款式，5款是基礎款（照射出直線）和兩款升級款（照射出不同形狀）。基礎款的圖案有格子、波點水柱、條形水晶燈、垂花和柳樹，價格是7,425円（連稅）（約HK$534）。升級款有重疊水滴和抽象菱型，價格是8,250円（連稅）（約HK$594）。