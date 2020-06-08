靈感煮意︰【烤餅脹成波的秘訣】自製少油烤餅 （Naan）

經常有讀者要求我教做Naan（烤餅），但由於這款餅真的不難製作，所以我一直不敢拍攝，怕被大家以為我偷懶，哈哈！最近，終於有讀者向我解釋原因，一來，他們怕吃外頭很多油的烤餅，二來，問題出於他們未能在煎餅時，做出烤餅脹成球狀的樣子。聽後我當然立即在櫃桶底找回食譜，再將秘訣拍攝出來教大家。

不過，由於烤餅多數用來伴咖喱吃，但近排天氣悶熱，我又得想辦法令大家不用吃得滿頭大汗。想了又想，便想出可以配蒜油來吃，惹味之餘又吃得輕鬆。屈指一算，今集將會是《靈感煮意》的第250集，真的萬分感謝《東網》和各位觀眾讀者一直以來的支持，容許我有努力去做和進步的機會。在未來的日子，懇請各位繼續多多指教，讓我設計更多食譜去陪伴大家解決各種煮食難關。立即上《繽Fun星網》收看這一集，今晚做來跟家人分享啦！

材料（5塊）

高筋麵粉 120克

速發酵母 3/4茶匙

海鹽 1/2茶匙

全脂牛奶 65克

橄欖油 20克

蒜油

蒜頭 1瓣

煙紅椒粉 1/4茶匙

乾牛至 1/4茶匙

海鹽 數粒，約1/16茶匙

橄欖油 2茶匙

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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