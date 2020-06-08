荷里活影視作本周五復工　嚴格管制親密鏡頭拍攝

新冠肺炎對影視界打擊好大，所有製作都因為疫情而煞停！由於疫情近期有緩和的迹象，近日就有指業界希望可以於本周五（即6月12日）復工。不過就要跟足嚴格指引下才可以開工，其中性愛場面將會以電腦特技效果或索性刪走，以防演員因「激情」場面而染病！

據英國報章指復工後除了每位演員與工作人員開工前要定期檢查新冠病毒之外，亦要上保持清潔課堂包括學正確洗手方法。片場亦會擺放個人保護物品給他們利用和現場會有合規格的新冠肺炎專家在場做顧問。而其中一份長達22頁的指引中列明「親密接觸的時刻」將要重寫、放棄拍攝或用CGI（電腦合成技術）製作。

由於是嚴格執行，所以往後的情慾片如《格雷的五十道色戒》（Fifty Shades of Grey）、踩界話題真人騷節目《慾罷不能》（Too Hot To Handle）和《本能》（Basic Instinct）般打正旗號以性愛場面招徠的電影相信會不復再。除了性愛場面要跟足指引之外，試鏡方面亦要跟足指引，就是要隔住個玻璃來進行。