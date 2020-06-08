《飛虎之雷霆極戰》劇透：國棟與文龍追查龍父之死

第十六集 (06/08)

家成（苗僑偉飾）仍然陷於失落，敏儀（蒙嘉慧飾）貼心開導，卻在約會之處巧遇嘉楠（余香凝飾），家成得悉一眾同僚的近況，嘉楠代表眾人坦言道謝，家成終能悉懷，更在夜幕之下與敏儀互訴心聲，關係始見親密。國棟（黃宗澤飾）視力恢復，卻被證實淚線受到永久傷害，終身不能流淚。為還永飛一個公道，家成竭力為永飛爭取恢復警員身份，甚至受盡關Sir的屈辱，終於找到一線曙光。嘉楠終於答應探望永飛，治療失敗卻使永飛再次感到絕望，青梅竹馬的三人悲痛欲絕。國棟與皓月（張曦雯飾）關係更進一步，彷佛只待一個浪漫時機。志強親口承認害死龍父，國棟詐作不知，逃過志強的試探，暗裏獨自追查真相，更找來逸敏（蔡 潔飾）探聽文龍口風。神秘富商賀進（賀 進／卓天萊）抵達英國，與稱霸歐洲的地下軍閥Jaser強勢聯手，香港恐成軍火走私天堂，賀進亦隱藏著不為人知的野心。

第十七集 (06/09)

嘉楠終於和盤托出昔日墮胎之事，為了死去的女兒，永飛挺起胸膛發奮自強，惟文龍（吳卓羲飾）反倒借酒澆愁，幸得逸敏關懷備至，默默為對方付出所有。慈善晚會雲集城中名人，傳媒大亨與公關集團各有圖謀，賀進更突然現身會場，主動接近歐陽正。敏儀一番深情表白，終讓家成坦白心中愛意，二人破除隔膜，相擁入懷。國棟受志強的前事困擾，始終未能與皓月燃點愛火，Sam突然出現眼前，國棟對其來意甚是猜疑，表面上卻是閒話家常，而皓月竟然就是Sam的下屬，三個特工互不相知，卻同時互相較勁。歐陽正對賀進有所忌違，溫海明查暗訪仍是苦無頭緒；賀進設下英雄宴，刻意向正作出試探，消失多年的兄弟信物再次出現眼前，正感到風雨欲來，暗中盤算加以防範。

第十八集 (06/10)

國棟與文龍分別追查龍父之死，線索指向「史密夫奇案」，始發現當年仍有未解之迷。歐陽正的美國業務遭受恐怖襲擊威嚇，直覺與賀進必有關係。歐陽正懷疑賀進與卓天萊有莫大關係，迫使志強一同對抗，國棟苦苦追問卻遭母親勸止，國棟孤單無助，沒能改變任何事情。文龍對國棟翻查亡父之秘耿耿於懷，國棟剛好出現。棟、龍各懷心事，決意當面解決一切，浩然本想調解卻被拒絕。龍父墳前，兩人堅決維護自己父親，無奈針鋒相對，終決定分道揚鑣，各自追查真相。賀進對歐陽正一家不斷進逼，敏儀不疑有詐，林慧 (正妻) 卻從賀進身上看出卓天萊的影子，強壓不安思緒。歐陽正被手下出賣帳目，矛頭直指賀進。Sam與布朗久別重逢以槍會友，藉此接近家成，暗中查探警方的核心人物，以防晶片一事受到阻礙。

第十九集 (06/11)

國棟突然收到母親病重的消息，立刻與皓月趕往醫院，棟、強忽略棟母心存愧疚。父子沉默相對，志強終於決定道出當年真相，令國棟大為震驚。當年棟母發現患癌，章明 (龍父) 為助志強籌集藥費，竟然與黑幫巨頭天萊合作，警、黑聯手協助英國軍官走私軍火。章明企圖私吞三億軍費，可惜佈局失敗，最後死於天萊槍下，億圓巨款一直下落不明，黑警秘密亦被志強埋藏至今。天萊必會回來討債，志強早已接受現實，誓要了結多年來的恩恩怨怨。同時，「史密夫奇案」牽涉龍父之死，文龍直覺另有內情，云云資料當中只有零散線索，逸敏出手相助，翻查志強的警隊歷史，惹起文龍的疑心，更在父親的遺物中發現線索。僱傭兵終於殺入醫院，皓月暗中保護國棟一家逃走，國棟隻身伏擊以拖延時間，最後陷入苦戰，志強毅然犧牲自己，向敵人自投羅網。另一方面，賀進先發制人，率領雇傭兵把林慧與敏儀公然擄走。國棟苦無對策，皓月於心不忍，私下向Sam求助，意外揭發國棟前特工的身份，讓皓月內心充斥矛盾。家成斷定綁架志強與敏儀的是同一夥人，開始懷疑賀進與卓天萊的關係，決定親自質問歐陽正，爭取拯救人質的機會。

第二十集 (06/12)

家成親自上門向歐陽正（林嘉華飾）逼供，連同重案組深入大宅搜查，卻發現敏儀被擄前留下的最後心聲。歐陽正試圖利用警方對付賀進，家成立場堅定，兩人水火不容之際，賀進居然主動聯絡，正沉著應對，向警方隱瞞一切。文龍發現亡父遺下的保險箱，人民英雄可能只是貪財好利的假像，文龍越是接近真相，心裏越是不安。情報組緊密監視歐陽正，其反常的平靜惹來浩然（馬國明飾）質疑，兩人在人群中激起正面衝突，一切竟是幌子，歐陽正旨在接洽律師親信，準備動用畢生所有向賀進切底反擊。Sam的特工爪牙正在蠢蠢欲動，除了繼續追尋晶片，更主動與國棟會面，兩人機關算盡互相斡旋，終於達成共識，Sam決定協助國棟營救志強。志強與敏儀、林慧一同被囚禁，賀進竟然向志強討回志斌，原來賀進的真正身份就是整容後的卓天萊，不料志斌早已遇害，志強難辭其疚，加上歐陽正奪其所愛，賀進誓言要把新仇舊恨一次算清。