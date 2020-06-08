吳岱融林韋辰自製暖男飯盒派予基層

藝人吳岱融、林韋辰之前以兄弟檔上陣，擔任星級大廚，炮製愛心飯盒做善事。二人由設計菜式、煮飯、包飯盒和派發均一手包辦，並親身派送到基層人士手上，期望以誠意呼籲各界好友出錢出力，關心失業及低收入基層人士，讓派發愛心飯盒項目去到更多有需要的人士手上。

是次吳岱融及林韋辰於整個義工活動中，完美地呈現「愛心暖男」特質，二人輪流炒分量十足的大鑊餸菜，而且更一邊煮飯煮餸更一邊唱歌，把連串流行經典金曲帶進廚房，與義工一起輕鬆愉快地完成100份飯餐，並即時運送愛心飯盒到社區，派發給失業及低收入基層。

義工活動完成後，吳岱融感慨分享：「人生真係有好多階段，現時係我呢一生人從未遇過咁大嘅疫情同逆境，真係好多人失業！我哋今次派呢個愛心飯盒，我親身體會到一個飯盒對有些朋友嚟講真係好需要。」而林韋辰也分享道：「這次疫情令到香港好多低收入人士受到好大嘅影響，可以話雪上加霜，我好感恩參與呢個慈善活動，我知道有好多有心人係背後出錢出力，希望呢一次活動唔只係一次，更可以延續落去，幫助更多有需要嘅人士，請大家多多支持！」