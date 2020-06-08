進軍樂壇！歐陽娜娜激罕晒胸大露背

將滿20歲的藝人歐陽娜娜宣布加盟台灣唱片公司，並推出首張創作EP《NANA I》，以低胸大露背長裙拍造型照的她，相當吸睛。她說很開心可以加入大家庭，成為莫文蔚、鄧紫棋（G.E.M.）的師妹：「有時會在節目上碰到，希望以後可以合作，一起玩出更多好的音樂給大家！」而唱片公司表示會視娜娜如親女兒，又說會如家長一樣傾盡所有，將最好的一切留給孩子，揚言：「會助力娜娜加冕成樂壇女王！」

EP收錄三首歐陽娜娜全創作的英文曲目，正式從古典誇界到流行音樂，她說：「從古典跨界流行需要一個過程，有許多需要去學習和了解的部分，我覺得這兩者並不衝突。其實我從12歲開始就有玩一些跨界，不管是中西合併的跨界或是時間上的跨界，這個部分有了一定學習和累積。」

她特別將最愛的大提琴，完美結合在流行創作當中，EP中三首創作歌曲分別代表着破碎、炙熱和平行線，首支單曲《The Best for You》的創作過程只花了15分鐘，她說：「起初是想寫一首三拍子的歌，還覺得應該挺難寫的，因為有時候想表達心中想說的東西並不容易，但是當天的製作人和合作的吉他手特別快了解我的意思，我那時只告訴他們我想要一首三拍子和能在下雨天聽的歌，然後15分鐘後旋律就好了。」