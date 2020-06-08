《那些我愛過的人》女神激戰 邊個最長腿？

無綫新劇《那些我愛過的人》轉頭就播出街，睇預告就知套劇主打催淚劇情，集合多位女神之餘仲大考眾女喊功，邊個最好戲就由觀眾定奪，不過鏡頭後就知劇中四大女神都係長腿之人，出晒名對腳長嘅黃翠如、連詩雅今次聯手陳自瑤，惡鬥青春可人嘅後起之秀蘇皓兒（Chloe），睇嚟宅男們要買定離手喇！

「傻大姐」黃翠如本身有166cm嘅佢，有大半比例都去咗對腳度，平時少有性感晒事業線嘅佢，反而就愛騷靚腳，仲要係愛穿波鞋晒腿，顯到佢夠晒貼地又親民，唔怪得之身為「地獄廚神」嘅佢，都依然可以用對腿嚟箍實老公蕭正楠啦！

正所謂人外有人，擁有42吋長腿嘅連詩雅有成172cm咁高，Model出身又愛運動，操到對腳零脂肪咁滯，點計都係圈中靚腿女神之一，仲要閒時買一送一，晒腿之餘加送健康比堅尼，最近仲有傳佢暗撻男神陳家樂，兩個企埋一齊都咪話唔養眼～

有「翻版周慧敏」之稱的蘇皓兒，迎來佢首部無綫劇集，劇集未正式出街已經引起不少討論，個個都爭住睇佢對殺死人長腿，尤其係佢成日都會喺社交網派軍糧！曾係前女子組合As One成員嘅佢，成功躋身新一代氣質女神，身高166cm嘅佢連馬甲線都係賣點之一。

陳自瑤唔使講，一直都佔據女神榜之位，骨肉勻稱嘅佢，仲有完美Sweet爆臉孔，有21吋小蠻腰及無敵長腿，被封「最索人妻」！咁如果同對長腿比，佢條深長事業線更加係得天獨厚，舊年自爆升Cup變32C，真係贏晒啦你！