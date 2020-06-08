父女合奏　Dear Jane日日都係父親節

樂隊Dear Jane主音黃天翱 （Tim Wong）偕寶貝女兒 Tanya拍攝手錶品牌宣傳片，兩歲多的Tanya打起鼓來功架十足，面對鏡頭也毫不怯場，明顯得星級父母真傳，Tim也不禁自豪地說：「可能因為她從出生後接觸音樂的機會比較多，從小時候她就已經會唱很多Disney的歌曲。樂器方面，她對結他和鋼琴非常感興趣，日後如果她想學，也會讓她學習音樂，她過得開心便滿足！」

Tanya在拍攝現場跟爸爸玩得十分開心，Tim說：「無論工作有多繁忙，我總會每天抽出最少一兩個小時在家裏陪伴家人，最近因疫情關係更多了時間在家，讓我體驗到在這個階段的小孩成長得特別快，所以能看着她嘗試新的事物，對我也有特別意義。」

Tim談及腕錶，他指：「第一隻腕錶是爸爸送的，為了紀念我的一歲生日，就如一個神聖的儀式般紀錄了當下。對我來說，時間彷彿是一張白紙，任由你去記下甚麼樣的故事。人的一生，就像是要用不同的方式告訴別人你的生命如何，而我選擇了以音樂去唱出自己的故事。當你了解到何謂時間，就會當每天如父親節般過，珍惜每一刻與老婆和女兒度過的時光。」

臨近父親節，Tim秉承每年傳統送爸爸一瓶美酒，現在更會特意地去搜羅一些較為特別的紅酒作禮物送給爸爸。但同樣作為爸爸的Tim反而對父親節禮物並無特別期待，但印象最深的便是與女兒的親子服裝，隨時可買到，不必刻意營造，每日都如過父親節一般甜蜜。