本日日本：IKEA原宿今日開業　必食Tunnbröd

以前行原宿，只識去竹下通，現在則有更多好去處。例如原宿站前新落成的大型複合建設WITH HARAJUKU，內裏可以搵到多間人氣品牌店，當中包括今日開業的IKEA原宿！這間日本首間市中心的IKEA店舖，佔地2,500平方米，展示約1,000件家具，另有瑞典Cafe及外賣專用的瑞典便利店，絕對係話題店舖！

明白到都市人的居住面積有限，IKEA原宿提供簡約慳位的傢俬，並以相宜的價錢發售，而且新店距離原宿站只有1分鐘路程，想為家居添置新用品就便利得多。店內分為「睡覺」、「整理」、「放鬆」和「烹飪」四個區域，代表不同人對生活方式的需求。利用巧妙的布局，作出各種節省空間的布置。在附設的瑞典便利店內可以找到一系列環保袋、以植物為材料製成的冷凍袋ISTAD以及植物拉麵，與此同時店內更有一個咖啡角落，可以外賣咖啡，肉桂卷，植物成分軟雪糕和新地等等。而在Cafe可以吃到瑞典傳統麵包Tunnbröd，在薄薄的麵包上放上各種配料，總共有16款選擇。值得一提的是，此店是全球唯一一間吃到Tunnbröd的IKEA。

IKEA原宿

地址：東京都涉谷區神宮前1-14-30 WITH HARAJUKU內

營業時間：11:00am~8:00pm