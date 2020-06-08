《那些我愛過的人》劇透：連詩雅馬貫東幫翠如接生

第一集 (06/08)

一場嚴重車禍奪去了幾條性命，七年後彷彿一切如常。喪妻的姜煜誠（林文龍飾）與女兒姜子優（蘇皓兒飾）相依為命，喪夫的方樂汶（黃翠如飾）撫養女兒朱幸而（黃芷晴飾），也與繼子朱嘉炳（顧定軒飾）和家姑陳玉蘭（馮素波飾）同住。任職保險經紀的樂汶（黃翠如飾），前往婦產科醫生妹妹方書文（連詩雅飾）工作的地方時，跟煜誠的車子發生碰撞。醫生古希晨（馬貫東飾）救了現場乘客後，卻逃避到新工作地點上班，翌日重遇七年前一起幫樂汶接生的書文，書文卻不想與他相認。書文被前男友的太太Angela糾纏逼她接生，導致她與樂汶誤會加劇。

第二集 (06/09)

樂汶再被Angela纏繞，煜誠見狀幫她解圍。樂汶上拳會練拳時左右不分，跟煜誠的亡妻蔡敏蕙一樣，煜誠於是用小方法幫樂汶分辨左右……希晨想拉近與書文的距離，卻因行為古怪而被抗拒。書文終答應為Angela接生，怎料對方早產，書文情急下要求希晨幫忙，雖然順產，事後卻遭院方投訴。樂汶聽見Angela誣衊書文，看不過眼替書文出氣。樂汶邀請書文出席幸而的生日會，但書文疑因當年與姐夫朱瀚輝的關係而卻步……

第三集 (06/10)

面對拳會合夥人要拆夥，煜誠不惜動用保險金，甚至忍辱向岳母蔡沈玉晶（韓馬利飾）借錢。書文誤會希晨對自己落井下石，狠稱與他不是朋友。書文被迫要向醫院道歉，獲希晨力挺，書文對希晨刮目相看。玉蘭希望樂汶和書文和好，樂汶於是再請她出席幸而的生日會，但書文臨時退縮。玉蘭突然離世，樂汶責怪書文沒有成全玉蘭心願，兩姊妹不歡而散。樂汶借酒澆愁，巧遇煜誠下訴苦。煜誠想送樂汶回家，她卻醉倒且嘔吐大作，狼狽下只好送樂汶到時鐘酒店……

第四集 (06/11)

樂汶醉後誤傷煜誠，二人同到急症室，彼此加深了解。樂汶主動向書文道歉，憶起父親死後，自己曾承諾過會照顧書文。歐麗馨（程可為飾）不斷為兒子希晨（馬貫東飾）作媒，希晨卻只顧着如何幫書文解決煩惱事。護士們質疑希晨的能力，書文回憶希晨的種種行為，直接向他求證心中疑問，被診所護士聽見，此事隨即在診所傳開。書文後來得知院方撤銷指控是希晨暗中幫忙，本想多謝希晨，卻因不善辭令，令希晨誤會書文跟其他人一樣歧視自己，二人關係再度僵持。

第五集 (06/12)

玉蘭死後，樂汶既面對亡夫的弟妹前來爭產，又要考慮搬屋，壓力十分大，於是到煜誠的拳館打拳發洩。煜誠開解樂汶，也因大家都是單親父母而有共同話題，漸成可交心的朋友。希晨超強的診症能力令眾人刮目相看，連書文亦產生好奇。但由於希望之前被書文拒絕，他只敢跟書文保持距離。嘉炳（顧定軒飾）的叔父硬闖入樂汶家居住，與嘉炳發生連串衝突。樂汶為保護子女，鼓起勇氣趕走不速之客，她和書文的關係亦漸破冰。此時，書文竟在診所突然暈倒……