車迷之夢幻號　LEGO砌出閃電狂牛

LEGO 42115 Lamborghini Sián FKP 37現已「駛」到本地LEGO Certified Store，約售$2,900，8月1日起再於全球發售。（互聯網）

今時今日LEGO已是「成人玩具」，而且特別受車迷注意，當中Technic名車出完一部又一部，繼「42056 Porsche 911 GT3 RS」波子神驅、「42083 Bugatti Chiron」千匹超跑後，日前廠商再帶來「42115 Lamborghini Sián FKP 37」，將林寶激罕狂牛變成積木模型車，車迷見到保證腎上腺素上升！

先講真車，Lamborghini於去年法蘭克福車展發表Sián，意思即閃電，快成咁源於一台6.5公升V12自然吸氣引擎，引擎輸出高達785hp馬力，配合48V電池及馬達，總馬力勁至819hp，0-100km/h只需要2.8秒，極速更達到350km/h。當然林寶車速跟售價成正比，此車連稅超過200萬歐元，但不要以為有錢就買到，事關全球63部配額已經全部售罄，買得到絕對非富則貴。

再說LEGO，全副共有3,696塊零件，以1:8比例製作，砌成後高13cm、長60cm、闊25cm，無論長度或零件數量都比之前的Bugatti Chiron要多，單是說明書便有兩大本，組裝時間超長，絕對滿足玩家手癮。Sián真車極具未來感，而且線條菱角霸氣十足，這方面LEGO充分還原，標誌性亮綠車身、啞金色輪圈、可調式後擾後板全部跟到足，而且左右鷗翼車門如實可向上揭開，砌成後又多個形態Show Off！

一如過往的Technic系列，此車一樣有引擎砌，其V12引擎由多件仿碳纖正方磚與長方磚組成，部分印有Lamborghini及V12字樣，一絲不苟。另外，車內的八速序列式波箱由可移動的換擋撥片控制，並配以前後懸掛系統，不但扭軚時車輪會隨之轉動，還可真實轉波感受其機械連動，相當好玩！

其他Detail位也值一讚，例如軚盤、輪圈貼有林寶狂牛廠徽、車頭蓋可以揭開並放入迷你旅行袋，另外又附有專屬序號長形磚等等。當然若要雞蛋裏挑骨頭，它仍有不足之處，例如貼紙多過印刷件；內部太緊密限制了改裝空間等等，只不過瑕不掩瑜，整體仍是LEGO迷以至車迷們的夢之收藏品！