暫停音樂劇　杜小喬Ben Sir限聚令後再見

由藝人杜小喬、Ben Sir（歐陽偉豪）主演的音樂劇《我們的青春日誌2020》上周五（6月5日）開始演出，頭場包場是屬於私人性質首演，不過因為限聚令緣故，在翌日得悉演期要一再延後，原因是要配合政府要求，所以謝幕時陳恩碩無奈地宣布音樂劇於限聚令完全撤銷之後才會恢復演出。

陳恩碩在社交平台發布感言：「眼見在這艱難時期，大家日日戴住口罩，身水身汗排練，都未知何時可以演出卻依然繼續做繼續試，不過今晚打後嘅騷就要暫時停演，大家不要失望，因為我們的演期很長，任何一日想來看這個音樂劇都可以。雖然現時經歷艱難，我知道台前幕後同樣都是一班追舞台夢的朋友，就好像音樂劇的歌詞一樣『披荊斬棘都仍然是為着夢想去衝』，所以期待限聚令過後與觀眾見面。」

由於先前因為演期兩度延後，製作費已有所增加，今次再度延期，他說：「真係蝕到趴喺度！因為冇可能要勞苦功高嘅演員及工作人員收一樣嘅人工又要大家再多等兩個星期，大量器材租用已經係友情價，但都係好大嘅支出，基本上所有項目都要補貼好多錢，不過咁就蝕住做啦！」雖然面對很多波折，但他們會迎難而上！