堅係風雨同路！黎振燁接兩母子出院勁蝦碌

藝人黎振燁早前與朱智賢的「霧水情緣」，令他事業發展煞停，遭無綫放入雪櫃。痛定思痛的他決定暫時將重心放於家庭上，除獲太太原諒外，日前更榮升爸爸，BB長相似足爸爸。今日黎太與BB出院，黎振燁早上已現身打點一切，離院時下滂沱大雨，一家人名副其實的「風雨同路」。

據悉，黎太剖腹生產後健康情況良好，原本留院兩日已可出院，不過因為連日天雨關係，黎振燁寧願太太多留兩天，直至獲醫生簽紙後，黎振燁急忙往「找數」，待一切辦理妥當後，即護着太太與BB下樓準備用離開。他禮貌表示要先照顧妻兒，着記者稍後再聯絡他，而黎太全程點頭微笑，精神狀態不錯，被黃被包着的「黎小B」於媽媽懷中熟睡。

這對新手爸媽相當大懵，乘的士離開後又再折返，原來帶漏了BB用的藥膏！事後黎振燁透過電話回覆表示：「返咗我父母屋企坐月，太太餵母乳，不過BB食唔夠會加少少奶粉，我有幫手餵。其實我有兩個姨甥，有湊B經驗，依家抱B抱番夠本先得，話晒我等咗佢咁耐。」

談到改名，黎振燁表示未揸定主意：「依家叫住佢做囝囝同埋BB先。（好靚仔?）驚小器，要對住佢話醜怪呀！（喊得好大聲喎。）太太話佢聲如洪鐘，醫院全間BB房喊得最大聲係佢。（想BB點？）健康同快樂囉，呢兩樣嘢最寶貴。」他又指兒子是爺爺嫲嫲第一個男孫：「所以我同佢哋講錫唔緊要，但唔可以縱。BB有幾個表姐同佢玩，不過待自己事業穩定後，我都想追多個，等佢有個伴。」