木村拓哉為報恩決心演出《教場2》

日劇天王木村拓哉今年初主演富士電視台兩集特備劇《教場》，飾演冷血魔鬼警校教官風間公親，獲得不少好評，亦為他開闢新路線角色，該劇收視更分別錄得15.3%及15%佳績。由於反應好，富士計劃拍攝續篇《教場2》。

《教場2》將改編自原著的後篇，調子會變得輕鬆，木村繼續飾演教官風間公親。不過，在4月下旬卻發生令木村非常震驚的事情，《教場》的男製作人突然去世，終年43歲，木村當時在家收到消息，登時說不出話來，對失去一位幫他開闢新天地的恩人感到好難過。

該名製作人曾參與福山雅治日劇《神探伽利略》，因心臟衰竭離世，其家人考慮到疫情對弔唁者的影響，葬禮和告別儀式只安排親屬出席，木村也未能現身最後告別，因此感到非常遺憾。而《教場2》預定今年夏天至秋天期間拍攝，木村會帶着報答恩人的決心，更努力演繹魔鬼教官的角色，而劇組亦抱着將續集拍得更好，向該名製作人致敬。

另外，木村主演的朝日電視台劇集《BG~身邊警護人~》第二季，原定4月初首播，但因疫情爆發而押後啟播，日前已落實在6月18日正式播映，首集會加長20分鐘。近日疫情緩和，木村亦復工拍攝，之前他每天在家中的健身室操練，沒有半點鬆懈，復拍期間，木村戴上透明防疫面罩及口罩防疫。