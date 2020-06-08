國際知名高級珠寶品牌DE BEERS今季最新推出的高級珠寶系列Portraits of Nature，由珠寶設計師及工匠歷時一年多精心打造，整個系列所需的鑽石更花耗七年時間尋找，創作靈感來自大自然光線於野生動物身上映照出的鮮明色彩及紋理，從而演變出Greater Flamingo、Monarch Butterfly、Knysna Chameleon、Electric Cichlid及Chapman's Zebra五個設計主題，是品牌至今創作規模最大的高級珠寶系列。

當中Greater Flamingo的設計靈感就是源自大紅鶴的粉紅色及珊瑚色羽毛，透過多款粉紅鑽及帶褐色或橘色的粉紅鑽拼湊而成，將大紅鶴靈動群舞身影呈現於閃爍璀璨鑽飾之上。其中頸鏈設計就以重達3卡的梨形切割帶褐色粉紅鑽作為主鑽，四周環繞排列一組圓形明亮式切割的粉色調彩鑽及白鑽，透過將共重38.08卡迷人閃鑽精心鑲嵌於玫瑰金及白金頸鏈上，營造出如同大紅鶴揮舞翅膀的動人效果。