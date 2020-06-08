尋找海明威足印　周董拉隊古巴隊Mojito

台灣天王周杰倫的新單曲《Mojito》，以古巴最著名的雞尾酒「Mojito」為名，充滿拉丁風情，周董寫出在遇見愛情時令人神往的浪漫情調。

MV更選擇在古巴取景拍攝，周董說：「古巴一直是我想去的地方，因為有各式各樣顏色的古董車，大家都知道我從以前就很喜歡古董車了，所以這次也為了《Mojito》這首歌特地到古巴拍攝MV。」

同行還有柯有倫以及多名舞者好友，周董穿上異國情調清爽的夏衫，一行人坐在鮮艷復古的老爺車馳騁在馬拉貢濱海大道上，捕捉古巴迷人景色，MV裏更跳着輕快的Salsa舞步，路人也不自覺跟着舞動搖擺，果然在古巴到處可見對音樂舞蹈充滿熱情的市民！

據悉，大文豪海明威最愛當地的五分錢小酒館（La Bodeguita del Medio），一行人在首都哈瓦那（夏灣拿）作妄巡禮，看完調酒師調出「Mojito」好酒後，眾人更朗誦起黃俊郎寫的歌詞「麻煩給我的愛人來一杯Mojito，我喜歡閱讀她微醺時的眼眸」，周董笑說：「我覺得阿郎（黃俊郎）一定是酒喝多了，才會寫出這樣的歌詞。」眾人都盛讚「酒美詞更美」啊！

特別的是，柯有倫還安排古巴當地的傳統樂團為周杰倫演奏他的新歌《Mojito》，讓周董又驚又喜！周董還拿起當地傳統樂器「沙槌」、柯有倫也拿起了「刮葫」，和樂團高手們即興玩一段音樂，High爆！古巴樂手也盛讚他的新歌很有古巴音樂的風格，還以為是古巴人寫的樂曲呢！