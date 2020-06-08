《那些我愛過的人》陳自瑤晒火辣水着　原來凍到震

無綫劇集《那些我愛過的人》今晚首播，劇情相當緊湊。陳自瑤於劇中飾演黃翠如和連詩雅的好友，劇中愛靚仔，愛扮靚，她更以紅色泳裝示人，相當火辣，陳自瑤接受東網訪問時謂：「我哋拍呢場戲時係冬天，當時大家都着晒大褸，但我只係着住件泳衣，所以拍時我都係咁震，本來劇情仲話我要落水，要游水，但真係太凍，最終都冇游到，否則第二日一定返唔到工。」

劇中主角林文龍的太太（楊卓娜飾）與黃翠如的老公（翟威廉飾）七年前因一宗交通意外而死亡，而當時懷有雙胞胎的翠如，亦因此失去一個BB。劇中有多場震撼畫面，而此劇亦有多位演員串插，除了文龍、翠如外，其他主要角色如連詩雅、馬貫東等，密集式的多角關係都有所交代，而當中亦有多位演員，如演拳手的冼灝英、孟希瑤、李日昇，演護士的麥皓兒、劉溫馨、袁潔儀等有戲份。

黃翠如飾演有一個七歲女兒的母親，翠如首集中已有多段不同的關係、出現情感的演繹，女兒、前夫、妹妹、閨蜜等，不同的關係中，她都演出不同的情感，相當考工夫，而最後一幕，說到妹妹連詩雅與馬貫東替她於意外現場接生的一幕，翠如演得相當逼真，七情上面。至於馬貫東亦不得不讚，其角色是一名患有亞氏保加症的醫生，行為舉止比較特殊，馬貫東都演得恰到好處，相當自然。