李日朗渴望有人簽　歌莉雅年齡屬私隱：公開會影響人

藝人李日朗（Don）及歌莉雅舉行網上音樂會，此次是二人首次合作，二人平時都是獨唱居多，很開心終於找到「另一半」合唱，而且大家揀歌喜好接近，一拍即合。

Don在合作前特意上網欣賞歌莉雅的MV：「知道佢有把靚聲，搞到我好緊張。」而今次音樂會主場是對方的唱片公司，自己好像來見工，通過面試可簽約加盟，他又請歌莉雅在老闆面前「講幾句好說話」。歌莉雅即謂：「我老闆睇實力，唔睇外貌，你咁有實力一定得啦。」

其實近年一直有唱片公司跟Don接洽，台灣、香港及內地都有：「不過大多數唱片公司都好似想湊人數咁，或者想有資深藝人加入。我冇簽公司好多年，希望搵到一間喜歡我、欣賞我嘅，搵到合適嘅就一定會簽。」

另外，歌莉雅對於早前被指「虛報年齡」，41歲扮90後，她坦言樂於親口澄清：「好搞笑，歌迷清楚我嘅音樂路，冇虛報過啲乜，唔明點解會有人報料。（得罪咗人？）應該唔會，自問好少得罪人，不過報道出街後，身邊朋友同歌迷都鼓勵同支持自己，感覺溫暖。」

當再追問真實年齡時，歌莉雅卻「遊花園」，指年齡問題屬於私隱，不想因此而影響到身邊人，還叫大家翻睇她以往的訪問，從中尋找答案。