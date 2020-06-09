冧到似「叫床」！唐詩詠任陳展鵬摷嗌大力啲

藝人唐詩詠與陳展鵬日前為無綫劇集《超能使者》，拍攝一場搞笑的按摩戲份，劇情講述詩詠是臨時演員阿頭，陳展鵬就去當臨時演員，點知詩詠見頭暈坐低，展鵬見狀即為她進行頭部按摩，點知展鵬一出撒手鐧，詩詠就冧叫，好似「叫床」一樣。拍攝時展鵬將詩詠個頭不等扭擰，又狂摷詩詠個頭，他謂：「夠唔夠力呀？舒唔舒服？使唔使大力啲？」詩詠就回應說：「舒服，好呀！大力啲。」之後展鵬謂：「乜你咁易滿足㗎！」

詩詠不斷咿咿呀呀，每拍完一個Shot，她的頭髮都亂到雀巢一樣，狀甚好笑，今次詩詠盡地一舖，盡顯醜態，拍了幾次以為收貨，殊不知監製突然謂：「嚟一個『有美感』啲嘅。」詩詠都要等一等，諗一諗「美感」怎樣演繹，不過貴為視后的她，當然一Take搞掂。

事後二人接受訪問，詩詠笑言：「我諗住要誇張啲，喜劇感大啲，自己都豁咗出去，以最肉酸一面示人，但監製想有少少美感。」說到展鵬令到詩詠High爆之餘，自己都摷得好開心時，展鵬打趣謂：「梗係！我成日訓練㗎！（幫老婆呀？）按摩啫！」在旁的詩詠又謂：「你下年又多一個（BB）！」展鵬即謂：「咁呢啲我嘅責任嚟嘅！」還大讚詩詠好嘢：「佢可以多條出路，我都冇掂到佢，佢反應都好好，好有潛質，我講拍戲咋！拍呢啲戲最緊要有個好對手！」

詩詠坦言自己未試過拍此類喜劇，今次是一個挑戰：「呢啲搞笑OK嘅，唔係意淫，好考演技，其實之前《唐人街》都有少少，不過呢套盡啲，最緊要拍出嚟觀眾睇得開心。」