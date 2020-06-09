東方日報C1：孫藝珍撼贏周子瑜成全球最美女性

現年38歲、有「漂亮姐姐」 之稱的韓國女星孫藝珍，憑韓劇《愛的迫降》紅遍全亞 洲，雖然日前失落百想視后寶座，但在網絡票選「2020全球百大最美女性」排行榜中，以逾435萬票揮低90後的女團BLACK PINK成員Lisa及女團TWICE成員周子瑜，榮登全球最美女性寶座，百分百「靚的迫降」！

出道逾20年的孫藝珍為第一代「國民初戀」，本為韓劇界一姐的她，憑催淚韓片《假 如愛有天意》殿定其一線巨星地位，近年亦先後憑《經常請吃飯的漂亮姐姐》及《愛的迫 降》連番出擊，令人氣更上一層樓。她與韓國男神玄彬更因《愛》劇成為最矚目CP，關係疑幻似真，成全亞洲的熱話。在《愛》劇播畢後約3個月，二人終於合體，於日前在韓國舉行的《百想藝術大賞》現身，毫無懸念捧走「人氣獎」，但視后寶座卻被《夫妻的 世界》的金喜愛奪走。

貴為韓國首席盛女、身家逾5億港元的孫藝珍，集「白富美」三大條件，雖失落百想視后殊榮，但無論在韓國本土或海外，人氣依然凌厲，尤其38歲之齡仍保持一副 「初戀臉」，更是令人嘖嘖稱奇的話題之一！最近她在「2020全球百大最美女性」網絡票選活動中，累計總票數多達1,395萬，而孫藝珍個人票數佔了接近三分一，狂吸435.4萬票，大熱榮登榜首！

宋慧喬躋身十大

近年韓流橫掃整個亞洲演藝工業，多個韓國女團更是全亞洲少男少女追捧的偶像，佔 榜首的孫藝珍竟可憑一己之力，揮低在全球擁有大批粉絲的韓國女團BLACK PINK！BLACK PINK四位成員齊齊打入十大，於上月初接死亡恐嚇的23歲泰籍成員Lisa，以 385.2萬票屈居亞軍，隊友Jisoo、Rose及Jennie分別排名第5、6及8位。曾於去年底稱冠「全球百大美女榜」的女團TWICE的20歲台灣成員周子瑜，今次以123萬票排第3位，兩名日籍隊友Sana與Mina分別進佔第11及18位。而去年7月與男神宋仲基離婚的38歲女星宋慧喬，亦成功 躋身十大佔第7位。

孫藝珍以「靚的迫降」姿態佔榜首，全因多年靠自律而保持不老的「初戀臉」！不靠醫學美容或整容的她靚得自然，保持每天做一小時運動，包括舉啞鈴等，並在9年前 考獲TRX懸吊訓練教練牌，練得34D不倒胸！為保膚質佳，她長期以檸檬水及冰水洗臉，並進行間歇性輕斷食，持之以恒下才「內外兼備」，揮低一眾90後女星！

「神奇女俠」上榜

此外，憑荷里活片《華爾街狼人》（The Wolf of Wall Street）上位的澳洲女星瑪歌羅比（Margot Robbie）排名第15位，憑《神奇女俠》榮登全球女神的以色列女星Gal Gadot 亦打入第16位。美國樂壇天后Selena Gomez及英國女星「妙麗」愛瑪沃森（Emma Watson） 則 分別進佔第17及20位， 24歲英國新紮天后Dua Lipa則排名第27位。