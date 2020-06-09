辰亦儒深夜陪食火鍋　郭品超放疫監慶生

台灣藝人辰亦儒與郭品超是好兄弟，兩人都鍾意健身，同樣是爆肌型男，辰亦儒在社交平台放了一條短片，原來當日是郭品超生日，深夜，他親自揸車出去接郭品超食消夜，原來二人已兩個月沒見面，由於對方到上海橫店工作，要接受隔離14日，回台北後又要再隔離14日，當晚12點正是隔離令完結，辰亦儒急不及待出去同兄弟慶祝：「沒有幾個朋友可以讓我這種時候出來吃消夜。」

辰亦儒坦言平常該鐘數已經洗澡睡覺了，不過：「我比他還興奮。」他恭喜郭品超重見光明，問想吃甚麼，郭品超說：「重口味、有湯頭、有肉、有點辣。」辰亦儒就帶他去吃火鍋，叫到成枱都要菜和肉，兩人擦足兩小時，郭品超笑言過去14天，這一天吃得最飽，非常舒服，辰亦儒說：「沒事，我們明天再運動，把它消耗掉了。」美食之旅結束後，他還送品超回家。

之前辰亦儒在網上留言：「深夜放毒 今天是我的好兄弟品超的生日，很開心我們已經一起慶祝好幾年了，身邊有幾個好朋友老朋友，真的覺得是件很幸福的事情，我們不只要一起長大還要一起變老，平安、健康、快樂我的摯友，也永遠像個好哥哥一般的照顧着我，有你，真好！」