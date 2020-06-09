預測：本周大市，價位或具下調空間。

白羊：戀愛運略為回穩，現關係將較平穩，相處將較和順，多交流、多約會助提升默契。

金牛：事業、工作及財運稍佳，雖壓力和阻力或偶有出現，保持積極卻可爭取上位良機。

雙子：人氣及人緣轉佳，桃花及戀愛運亦見回升，感情生活愜意融洽，將有利表遠發展。

巨蟹：精神狀態回穩不少，士氣及情緒較佳，家庭運和順，多傾談交流可望得正面支持。

獅子：社交運較佳，聯誼會友較能盡興，但人事問題或會較頻，宜避免介入他人事端。

處女：事業、工作及財運略為回穩，求職及謀事等若積極進取，將較能取得進展及成效。

天秤：人氣回穩不少，情緒及家庭運亦較平穩，出門、出勤、公幹及旅行等可招引貴人。

天蠍：精神狀態略為不穩，宜多休息、多放鬆並注意溝通，將更能享受家庭及婚姻生活。

人馬：社交及戀愛運回升，現關係發展較佳，但需注意情緒表現，自律言行相處將愜意。

山羊：壓力雖然持續較大，但事業、工作及財運轉佳，宜持續努力積極，把握發展良機。

水瓶：桃花及戀愛運較佳，出勤、旅行、出門及公幹等可助招艷遇，單身朋友大可一試。

雙魚：人氣及情緒回穩不少，家庭婚姻生活將較和順愜意，宜享受二人世界或家庭聚會。