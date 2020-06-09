曾樂彤佛系人生　乜都等上門！

英皇小花曾樂彤興趣多多，小時學畫畫，入行後則創造多個「分身」唱歌、演戲，動靜皆宜。閒時她最愛偷閃去個短Trip快速叉電，自認大頭蝦的她，旅程中有不少笑料，幸好全程有片為證，可「名留青史」！

曾樂彤自小已沒固定興趣，不同時期均「佛系」靜候嗜好搵上門：「細個鍾意畫畫，中學就做Drama，大個就向演員方向發展。到讀大學就修視覺藝術，做木工、陶瓷，然後為拍片自學特技化妝，一步一步行到依家做歌手、演員。」而其中最大挑戰莫過於唱歌：「邊唱邊學，有好多唔同技巧，每次唱新歌都會興奮又緊張，依家試吓填詞，想做到我手寫我心。」

努力工作過後，樂彤會趁空閒獎勵自己，約好友看世界，她還會拍片紀錄，笑料不斷：「我個人本身多事幹發生，試過同朋友去日本旅行，擺低行李之後去Outlet行街，行完就搭JR返酒店，上到車至發現漏咗件行李，即刻跑20分鐘返去拎，嗰陣已經係夜晚10點幾，好搞笑，好彩有拍低！」她亦曾與旅行社合作拍片，介紹玩樂好去處：「當時同哥哥去，覺得好辛苦，24小時都要開住機，要顧住同觀眾講解，冇得好好Enjoy，但條片出到嚟幾好笑，隔咗幾年睇都覺得值得嘅。」

樂彤入行前是著名網紅，最為人熟悉是教授化妝Tips，她自爆細個鍾意睇喪屍，故對特技化妝產生興趣，久而久之打好「另類」基礎，現時出席活動都是「不求人」：「入行九成時間都係自己化妝，唔使請化妝師，慳咗好多錢。公司開頭都有啲擔心，搵咗幾個化妝師磨合，後期就信得過我，仲好滿意。」問有否想過做化妝師，她笑說：「未去到有呢個熱誠想變成職業，最多都係幫朋友。」

Profile

年齡︰26歲

身高︰1米67

興趣︰旅行、化妝、睇戲

場地：Hyatt Centric Victoria Harbour Hong Kong