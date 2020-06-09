唔再驚！4招KO飛蟻

最近幾晚可說是雷雨交加、暴雨連連，下雨天除了天氣潮濕、衣服難乾之外，還有很多「不速之客」，牠們不但會落在衣服上、牆上、食物上，還會飛到你身上，而且是成群結隊出現，真是令人非常困擾。這群「不速之客」就是飛蟻。

【飛蟻=白蟻】

不知大家知不知道，煩人的飛蟻就是令人「聞之色變」的白蟻。飛蟻又名「大水蟻」，即翅膀尚未脫落的繁殖型白蟻。下雨天時，牠們會生出翅膀，飛離「母巢」，準備繁殖，因為濕潤的環境更適合牠們生長。雖然大部分的飛蟻在離開巢穴後很快就會死亡，但其間牠們會被燈光吸引，飛入民居，造成滋擾；若然一對雌雄飛蟻成功飛入屋，甩掉翅膀，並找到合適的地方（如牆身的隙縫等），就會交配以及產卵，變成白蟻巢，繁殖下一代 ，侵蝕牆身和家具。最後只能找專業的滅蟲公司來對付，才能牠們連根拔起。

【對付方法】

飛蟻如此恐怖，當然要在牠們落地生根前想辦法防患於未然，要達到這一點，推介4個方法。

1.放一盆水

在燈光之下放一盆水，並加入洗潔精。飛蟻不但喜歡燈光，也喜歡水氣，在燈光下放一盆水，就可以讓飛蟻「自投水網」，而洗潔精可以防止它們逃走。

2.只開近街的燈

飛蟻有趨光的習性，把室內的燈和窗戶關閉，讓飛蟻向近街的燈飛去，街燈會再把牠們吸引。或者在窗外掛一盞燈。

3.杜絕繁殖的可能

白蟻要找到隙縫才會交配及產卵，所以要多留意家中的牆身、地板或其他物品有沒有可供白蟻入侵的地方，如果有就要先用水泥、玻璃膠等物品封死，或者在這些地方噴上殺蟲水。再者飛蟻喜歡躲在角落（如地線腳、門框底部）和濕潤的環境，因此也可以多用吸塵機清潔和多抽濕，防止牠們逗留。

4.改用黃色的燈泡

在燈泡蓋上橘紅色的玻璃紙，白色的燈光接近月亮的顏色，因此最為吸引飛蟻。昆蟲大多害怕橘紅色的光，因此用黃色燈泡、橘紅色的玻璃紙，都可以減少飛蟻飛入屋的機會。