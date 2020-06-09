騎呢look開工　田中美奈實擔正《M》番外篇

田中美奈實參演《M我珍愛的人》受注目，獲電視台為她開拍番外篇做女主角。

日本前索女主播田中美奈實，去年尾憑處女性感寫真集成為新一代寫真女王。她進軍日劇界參演改編天后濱崎步半自傳小說的深夜劇《M我珍愛的人》亦同樣大受注目。她扮演劇集原創的獨眼女秘書姫野禮香，浮誇演技加上橙皮眼罩的造型，成為網民話題，比扮演年青步姐的女主角安齊歌戀更搶鏡。據知電視台已落實為美奈實開拍番外篇劇集，由她擔正做女主角。

《M》劇早前因疫情而被迫停拍後，日前已經復工。據電視台人士透露，由於劇中大部分演員之後都有其他工作，劇集必定要在本月25日前煞科，因而拍攝進度十分緊迫。

本月初，有雜誌拍到美奈實現身東京青山的一間餐廳為劇集拍外景。當日她收起幕前的時尚性感形象，以一身長裙加襪套與毛毛拖鞋的九唔搭八騎呢打扮開工。雖然美實奈在劇中飾演欺凌女主角的奸角，但戲外的她對台前幕後的工作人員都十分有禮。

美奈實拍攝完畢離開時，被記者發現手上拿着寫上《L禮香的真實》的劇本。電視台回應承認為美奈實扮演的角色姫野禮香製作番外篇劇，並將於日後播出。