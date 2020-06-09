麥克華堡發聲明撐黑人　反被翻出種族歧視黑歷史

現年49歲的荷里活影壇巨星麥克華堡（Mark Wahlberg）日前響應美國「黑人生命緊要」的反種族歧視運動，並在社交網貼出遭白人警察壓頸致死的非裔男子弗洛伊德的照片，卻反被網民翻他過往歧視並欺負亞裔與非裔人士的黑歷史，狂轟他虛偽！

麥克上周貼弗洛伊德的照片並留言說：「弗洛伊德的謀殺令人心碎，我們必須修正這個問題，我為所有人祈禱，上天保佑。#黑人生命緊要」網民卻留言重提麥克曾攻擊非裔人士的紀錄。麥克於1986年即15歲時曾與三名友人追住三名非裔男孩大喊「殺黑X」，並向他們掟石頭。兩年後，他為了搶啤酒而用棍毒打兩名越南裔男子，並邊打邊大嗌種族歧視字眼。最後更打到對方重傷昏迷，警方將他拘捕並判他入獄兩年。

除了麥克被翻黑歷史之外，CW超級英雄劇集《閃電俠》（The Flash）男星Hartley Sawyer上周亦被翻出2012年至2014年期間，多次於社交網發表種族歧視與不恰當的言論而被電視頻道炒魷飛出劇集！其中他於2012年在社交網留言說：「作為一個小伙子，我最喜歡的活動之一就是綁架冇家可歸的婦女並切掉她們的乳房。」雖然Hartley上周亦已就言論道歉，但CW日前在聲明中表示Hartley不會回歸《閃》第7季，而電視台亦不會容忍任何針對種族、民族、性別或性取向等的貶義。Hartley於《閃》第4季才加盟飾演Elongated Man一角，過去兩季亦有他的出現。而第6季於1個月前播映完畢。