TWICE MV涉抄襲　設計師組律師團擬採取法律行動

韓國人氣女團TWICE本月1日推出新碟《MORE & MORE》，同名主打歌的MV公開後，美國造型藝術家Davis McCarty指片中九名成員在湖邊跳舞時，背後的大型彩色藝術品是抄襲他的作品「Pulse Portal」，TWICE所屬的JYP事務所其後指已邀請MV製作公司通過對話與設計師圓滿解決事件，不過Davis McCarty今日就表示已計劃就作品被抄襲一事採取法律行動。

Davis McCarty發文指他已組成律師團隊，律師認為這個抄襲問題十分嚴重，而他亦正與TWICE、JYP事務所及MV製作公司進行對話：「我希望他們可以做正直的事，和我一起解決問題。」

另外，美國主流音樂排行榜Billboard公布本周的排名，《MORE & MORE》登上專輯榜「Billboard 200」第200位，是TWICE首次打入Billboard的主要排行榜。