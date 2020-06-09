夏天造型　必着夏威夷恤

夏威夷恤雖曾經一度被視為老套，但經潮界和名人力撐後，已經成為夏日必備潮着。（互聯網）

一到夏日，大家都急不及待換上T-Shirt及短打降降溫，一件印滿熱帶花卉圖案的夏威夷恤（Aloha Shirt）絕對是初夏造型必備之物。充滿熱帶風情的夏威夷恤，其實早於上世紀30年代已經於夏威夷當地出現。因為當時夏威夷已經有相當多日本、中國及菲律賓移民到當地生活，而夏威夷恤就是由日本移民宮本長太郎（Koichiro Miyamoto）以日本傳統服裝Kimono改良而成。其後中國移民鄭艾立（Ellery J.Chun）靈機一觸想到於布料加入夏威夷隨處可見的各種熱帶花卉圖案，就成為現時大家所見的設計。而夏威夷恤有別於傳統恤衫穿着禮儀，將衫腳外露的穿法實源自菲律賓傳統服飾。由此可見夏威夷恤雖然誕生自夏威夷，但當中卻蘊含日本、中國及菲律賓的智慧文化。

隨着二戰結束，駐守夏威夷的美軍將夏威夷恤帶回家鄉送贈親友，原本只有當地居民穿着的夏威夷恤就開始於美國各地盛行。到60年代「貓王」（Elvis Presley）着過之後更帶起風潮。可惜到70至80年代因為過分普及而且質素參差，夏威夷恤一度成為老套兼冇品味的代名詞。

及後90年代日本潮流界興起Amekaji（American Casual）美式復古文化，所有跟美式衣着及生活文化相關的設計單品都被追捧，夏威夷恤亦再次乘勢活躍起來。荷里活型男包括：阿爾柏仙奴（Al Pacino）、里安納度（Leonardo DiCaprio）及尊尼特普（Johnny Depp）等都有着上夏威夷恤登上大銀幕，為飾演的電影角色留下深刻形象。

近年，美國流行樂壇中Bruno Mars及Pharrell Williams都是夏威夷恤Fans。前者出身自夏威夷，理所當然經常穿着夏威夷恤作舞台表演；後者衣着風格向來較繽紛，色彩豐富的夏威夷恤自然成為其囊中物。千禧年過後至今，好多歐美及日本潮流品牌都有推出夏威夷恤，圖案款式及剪裁輪廓經改良後的確更具潮流感。加州戶外品牌Patagonia更有專門推出夏威夷恤設計的支線系列Pataloha，但個人認為一件Made in Hawaii的古着夏威夷恤仍然是夏季衣櫃中的必備單品！