羅林歧視變性人　「哈利波特」丹尼爾留言批評

英國經典兒童小說《哈利波特》（Harry Potter）作者羅林（J.K. Rowling）日前社交網貼文轉載一篇關注新冠肺炎疫情下女性經期健康的文章，並留言形容女性是「來月經的人」，因而引發外界爭議。網民批評她是反跨性別的人士！

雖然事後羅林知衰於社交網留言力撐自己並非唔尊重跨性別人士，她說：「我認識跨性別人士，亦愛他們。」但仍被外界狂轟！除了一眾性小眾（LGBTQ）名人紅星包括視后Sarah Paulson睇唔過眼於社交網留言批評她之外，就連因《哈》走紅的「哈利仔」丹尼爾烈格夫（Daniel Radcliffe）和「張秋」華裔女星梁佩詩（Katie Leung）都有留言批評！而向來是防止性小眾自殺組織The Trevor Project支持者的丹尼爾亦發表公開信唔同意羅林的說法。他留言說：「跨性別女性是女人。」此外，他亦向《哈》迷道歉。至於Katie就留言說：「你想聽聽我對張秋的看法嗎？好吧...」之後她轉載一系列支持黑人性小眾的請願和活動的推文。

查實今次已非羅林首次被涉嫌反跨性別人士，2018年她被發現在一篇形容變性女性是「着裙的男人」的留言俾like，而去年12月她又公開支持因發表恐同言論而被炒的女性。