與馮盈盈姊妹反目？江嘉敏鬧爆：知人口面不知心

藝人馮盈盈與醫生男友Martin分手後，身邊不乏異性，火速與大隻仔主播鄭衍峰傳緋聞之外，最近更傳出與賭王四房公子何猷亨撻着，感情生活可謂多姿多釆。不過緋聞一出馮盈盈被指釣金龜，即搵好姊妹江嘉敏做擋箭牌，話係對方介紹，不過江嘉敏就唔認，反而周圍呻畀人拖落水，強調自己冇做媒人，傳出姊妹情起暗湧。爆出馮盈盈與何猷亨一早認識後，江嘉敏反指係馮盈盈請佢去船P，發生船P羅生門事件！

江嘉敏前晚突然喺社交網「有感而發」，形容現實生活似「狼人殺」：「生活根本就係一場狼人殺。你根本唔知邊個講緊真話邊個講緊大話，亦都唔知邊個係狼人邊個先係村民。#聽到啲唔應該聽到嘅嘢#有感而發#其實世界好細#說話唔能夠亂講尤其係大話#人言可畏#真係知人口面不知心」有網友揣測係咪講緊馮盈盈。

江嘉敏透過電話回覆東網：「我哋有聯絡呀，仲約食tea、食飯，因為佢就生日嘛！不過我哋最近都開工，仲未夾到可以食飯呀。（發文鬧邊個？）呢個我唔應喇，係啲私事，只係真係太嬲，抒發吓情緒。」而盈盈就話：「我都唔清楚發生咩事，問佢本人比較好，謝謝！（佢有冇約你慶生？）都有，但大家都要開工，各有各忙，好多人約我都未有時間安排到。」