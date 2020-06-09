聯乘電話殼　軍事、玩味兼備

將NEIGHBORHOOD標誌性軍事風格融入通過軍用防墜測試的CASETiFY DTLA電話殼，讓兩者毫無遺和感結合起來（6月12日起網站及實體店正式發售，現可於www.casetify.com/neighborhood加入Waitlist）。（互聯網）

CASETiFY貴為全球知名電子用品配件品牌，除了因為一系列保護性極強的產品設計而深受Gadget用家追捧外，品牌於潮流界的活躍程度亦絕對不容忽視，基本上每月都總會有驚喜聯名推出，單單由今年年頭至今已經先後與A BATHING APE、WIND AND SEA、Coca Cola、Hello Kitty及HEINZ等多個重量級品牌合作。來到6月，CASETiFY就發布將與日本潮流品牌NEIGHBORHOOD推出聯名系列，將NEIGHBORHOOD主理人瀧澤伸介（Takizawa Shinsuke）鍾情的軍事及機車元素結合到多款電子配件單品。

是次聯名系列以通過美國軍用防墜測試，具備緩震保護機能的DTLA電話殼作主打，分別將「NEIGHBORHOOD」字樣、「NH」標誌及品牌左右銘「CRAFT WITH PRIDE」融入電話殼，演繹出CI（Corporate Identity）及ID（Identification）兩款設計，並配上軍事感的橄欖綠及黑色配色。最有趣的地方是因為DTLA電話殼上是用左右掉轉的鏡像設計，所以如果手握電話對鏡自拍時就會令電話殼上的文字變番正常閱讀方向，絕對玩味性與實用性兼備。