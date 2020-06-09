好煮意：沙嗲雞無串 都一樣咁好味

好煮意：沙嗲雞無串 都一樣咁好味（互聯網）

小記並非印尼人，但當地名物嘅沙嗲卻是童年回憶，因為屋企附近有位印尼華僑伯伯小店，專售印尼沙嗲串，花生醬味濃，至今仍念念不忘那種味道。想試吓自己屋企整都可以，一於跟IG@cleanfoodcrush學整雞肉沙嗲，當然，大家也可隨喜好轉牛肉或豬肉。

可以揀選雞胸肉或無骨雞髀肉，煎香兩邊至全熟，建議不用太大火以免外層焦燶。之後炒香蔬菜條，每款蔬菜條的粗幼相若，口感才會豐富。至於沙嗲醬，主要以花生醬和醬油混合，加點青檸汁和適量的雞湯或水，拌勻至自己喜歡的濃淡度便成。雞肉和蔬菜煮熱後，熄火淋上醬汁和花生碎等配料，熱力讓沙嗲醬變得更香，風味自然更佳。

材料：

橄欖油或牛油果油 2湯匙

雞胸肉 4塊

鹽 適量

黑胡椒 適量

紅蘿蔔條 2條

薑蓉 1湯匙

蒜蓉 3瓣

彩椒條 3個

洋葱條 1個

花生碎 1/4杯

番荽碎 適量

青檸片 4塊

沙嗲醬材料：

花生醬 1/3杯

低鹽醬油 1/4杯

青檸汁 1個

雞湯或水 3至4湯匙

做法：

1.雞肉以鹽和黑胡椒調味。

2.燒熱1湯匙油，放雞肉，每邊煎4至分鐘撈起備用。

3.原鑊加入1湯匙油，炒香紅蘿蔔條，加入薑蓉和蒜蓉。

4.放入彩椒和洋葱煮約2至3分鐘至軟身。

5.沙嗲醬材料拌勻。

6.鑊內放入雞肉煮熱熄火，淋上沙嗲醬，表面灑花生碎、番荽碎和青檸片便成。