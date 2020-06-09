東沖有料到：泰國曼谷新開的Nike旗艦店

上星期Siam Center有Nike旗艦店開幕，其中一大驚喜係你可以為T-shirt揀選Bangkok及Siam的英文丶泰文等字眼圖案，並可加上自己的英文名字。（胡慧沖提供）

經常到訪日本，發現進駐的國際大品牌例必會推出糅合了當地元素的限定產品，例如於原宿的Nike及Adidas旗艦店，不難搵到印有Tokyo及東京等字眼的T-shirt。

其實泰國亦有很多外國品牌開設的店舖，但卻很少有當地限定的貨品出售，直到上星期Siam Center有Nike旗艦店開幕，才出現小小驚喜！

雖然Nike的這間曼谷新旗艦店規模跟原宿相比是小巫見大巫，但仍有其自家魅力，例如可以為T-shirt揀選獨有的Pattern，例如Bangkok及Siam的英文丶泰文等等字眼，字款內的圖案亦充滿泰式情懷，包括有泰寺及合十等，趣味十足。你亦可加上自己的英文名字，不過字數方面只限4個字母，超出了便要另外加錢。與此同時，就連鞋帶及鞋扣都有印上BKK及泰文字款。

但最令人趨之若鶩的，莫過於獨家印有BKK及NIKE字樣的口罩。於疫症期間，店內設有一個放有口罩、掛繩及木指（方便大家用來按電梯按鈕）等非賣品，只要下載Nike Thailand的App，憑App上的QR Code便可免費換取一件。不過推出僅2個小時已被搶換一空，一罩難求。雖然店方說稍後會補貨，但確切日期未定。日後有機會來泰國的話，值得到場望望。

胡慧沖