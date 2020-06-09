腰骨赤赤痛？物理治療師5招救火

港人日常生活繁忙，每天均欠缺適量運動，大大增加腰背痛的患病率，輕則腰酸背痛，重則活動困難，近年更有年輕化趨勢。想遠離腰背痛？不如聽聽專家意見，了解保腰背的妙法！

久坐不動致腰背痛

腰背痛是常見的都市病之一，Be Health Painless Centre註冊物理治療師梁曉惠(Angela)指出，由於上班族工時長，加上長時間坐或對電腦工作有關。其次，不少人於閒時都有打機、追劇、上網等習慣，這種久坐不動的生活方式，同樣有機會導致腰背痛。值得一提，男性和女性都有機會患有腰痛，但職業司機、送貨、搬運工人等高危行業以男性從業員居多，以致男性出現腰痛的情況比女性普遍。

及早醫治以防惡化

不少人或會忽視腰背疼痛的情況，Angela強調，若不及時治療腰背痛問題，後果可大可小，輕則會出現腰部肌肉乏力及活動靈活度減低，亦會影響腿部功能，嚴重者則可導致椎間盤損傷或椎間盤突出，並會加快脊柱節段之間的脊柱退化。若椎間盤的髓核突出嚴重，將直接壓迫附近脊骨神經，引致腳部或腿部肌肉抽痛、麻痹 、不能發力，甚至可導致「馬尾症候群」(Cauda Equina Syndrome)，繼而引起多種嚴重症狀，如男性性功能障礙。

5招壯腰背運動

不想受腰背痛困擾，定期運動是非常重要的，尤其是工作時需要長期久坐者，最好每隔2小時站起來活動一下。另外，閒時多做5招壯腰背運動，伸展一下身體，可防止肌肉僵硬、緊繃，有助減低痛症出現的機會。

第1招：腰部拉筋

1.平躺於瑜伽墊，雙手攤開，雙膝彎曲。

2.曲起的雙膝移向一側，頭部轉向另一側，維持姿勢5秒。

3.之後以相反方向做重複動作。全組動作做5次。

第2招： 嬰孩式

1.跪在瑜伽墊上，雙手向前伸直，面向下。

2.臀部坐貼腳踭，雙手盡量向前伸直，維持30至45秒。重複動作2次。

第3招：超人式

1.跪於瑜伽墊上，以雙手作支撐，收緊腹部。

2.吸一口氣，再緩緩吐氣;右手向前伸並盡量貼近耳邊，左腳伸直，保持動作平衡，不要偏向一側，停留5秒後換成左手右腳。全組動作做5次。

第4招：雙腳拱橋

1.平躺於瑜伽墊上，小腿放於健身球上，雙手自然置於身體兩側，頭部與肩頸保持放鬆。

2.收緊腹及臀部核心肌群，緩緩抬起臀部，直到肩部至膝蓋保持一直線，維持動作3秒，注意上背不要拱起。重複動作10次。

第5招：臀肌伸展

1.坐在椅子，右腳彎曲置在左膝上。

2.上身微微向前傾，直至有輕微拉扯感，保持30至45秒，之後換另一隻腳做重複動作。全組動作做2次。