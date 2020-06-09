王梓軒搞34歲網上生日P　Bob送12歲大女做禮物

王梓軒的粉絲和好友在網上為他慶祝生日。

王梓軒6月3日34歲生日，現身仍身在外地公幹的他，和超過十個國家的粉絲及朋友舉行網上生日會，梓軒話：「雖然我身邊係冇人嘅，但係我啱啱開完我第一次嘅線上party，亦都因為疫情嘅關係，大家可以安守家中去參與，我哋跨越咗啲時差、技術上嘅問題，做咗啲好大型嘅視像會議，真係好大嘅驚喜！」

雖然是線上生日會，但大家都將家中布置得充滿生日氣氛，梓軒話：「好似真係喺我嘅Birthday Party現場咁，亦都好多朋友準備咗氣球、蛋糕，又準備咗啲心意，大家咁有心好感動！我今年特別鼓勵我所有嘅支持者，唔好送禮物！將佢哋嘅心意傳遞畀一啲慈善機構。」

梓軒又收到好友的祝賀短片：「Grace（王君馨）畀咗咗個驚喜視頻我，多謝煒哥（陳煒），佢送咗隻手工畫嘅蛋畀我，話返香港先可以領取，但最厚禮就係Bob（林盛斌），因為佢囡囡霏霏同我差唔多時候生日，佢竟然將12歲嘅女做我女朋友，呢份禮物雖然令我好窩心，亦都好感激佢，我諗排到下年都未輪到我去見佢，因為陳國峰個仔一早已經抽咗籤，我會問準佢呢個競爭對手先。」

梓軒將來會製作影視作品，開第一間網店，有其專輯外，還有其他商品，而正日生日，工作團隊以及韓國編劇Won Lee為他慶生，送上超級英雄蛋糕，寓意他的作品可以發光發亮。