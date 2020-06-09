日以繼夜開工　羅仲謙靠囡囡可愛相提神

藝人羅仲謙（謙仔）近日忙於拍攝無綫新劇《陀槍師姐2020 》。提到寶貝女兒小珍珠即一面幸福笑容，毫不掩飾自己是「女兒控」，且謂：「最近拍呢套劇已經3日3夜冇好好瞓過，加埋3日瞓得10粒鐘，不過當老婆send個女啲相畀我睇，我就即刻精神晒。」

他表示由於連日日以繼夜開工，收工後回家女兒已睡得香甜，所以真正湊女時間不多，又打趣：「驚個女就嚟唔認得我嘞，況且依家我滿面鬍鬚，屋企人唔畀我錫個女塊面，話我啲鬍鬚，同埋頭髮長會拮親個女，所以我只可以錫佢腳板底。」

談到小珍珠快將兩個月大，謙仔表示女兒日前微燒，已令他緊張到不得了：「雖然只係輕微，但我好唔安樂，事關聽人講BB 3個月大之前都唔應該發燒嘅。即刻抱佢去睇醫生，最後答案都係不明原因，最後都退咗燒，依家我終於明白做父母對仔女嘅擔心。」

他又自爆於《陀》劇內自己動作戲連場，上山下海無一幸免：「嚟緊仲會有場戲，講我由8樓一躍而下。有啲鏡頭我仍會親身上陣，不過會盡量小心，唔想老婆擔心。」

至於父親節將至，亦是自己當爸爸後的首個佳節，不過謙仔表示當日可能要開工，但由於BB還小，未懂得慶祝，相信過多兩三年，對方會懂得如何「冧爆」自己，可以互動。