【嘆被欺負辛苦】龔嘉欣：喊到隻眼痛

做過模特兒、節目主持的龔嘉欣，2016年獲得「最佳女配角」殊榮，演技備受肯定，而今年年初播放的《大醬園》，嘉欣飾演大奸角「細么」一角非常入屋，讓觀眾看得咬牙切齒。今集《娛場》除了會談及拍劇的事，更會提到「少婦聯盟」的關係。

嘉欣透露材叔（梁材遠）是第一位用她的監製，自入行以來受到對方的器重，並度身訂造一個很壞的角色給她，也就是《大醬園》中的「細么」。此外，嘉欣自言很少做奸角，「我講緊我拍嘅劇有卅幾套，如果真係去演「小三」，係得《大醬園》同《拳王》。」

嘉欣的演藝事業的高潮，莫過於2016年《幕後玩家》「爆喊大婆」一角，憑藉歇斯底里的喊戲，令她勇奪「最佳女配角」。如果要選擇欺負人還是被人欺負，「被『蝦』辛苦啲，我點都會揀不停喊辛苦啲，原來會喊到隻眼痛。」之前拍攝《幕後玩家》時，甚至喊得眼皮破損，至於現實中的她卻很少喊，跟演戲時相差甚遠。

被問及「少婦聯盟」是閨密還是對手？嘉欣笑言別人將她們放在一起時，包括譚凱琪、陳凱琳、沈卓盈，就會覺得是競爭對手，在於她們並不會這樣想。「唔係寫得太過分，冇所謂嘅，當有個位如果觸碰到我某一點，我一定會出聲。」她覺得自己的性格，開心或不開心都會掛在臉上，並不適合娛樂圈，其實應該要修飾一下。

「少婦聯盟」其餘三位成員經已結婚，只剩下嘉欣還是「待嫁」，她指見到身邊的朋友結婚生小孩，原來沒有感覺，並會將愛情放到很後。「做最尾一個結婚好正，佢哋會畀晒所有資源我。」此外，嘉欣大爆一段鮮為人知的愛情浪漫史，想知道就要密切留意《娛場》。

場地提供：K-11 Musea Nature Discovery Park