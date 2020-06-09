本日日本：奈良公園有全新豪華酒店開業

好耐無去過日本啦！係咪好掛住奈良啲鹿仔呢？依家去奈良唔只可以同鹿仔玩，仲可以享受私人露天風呂，奈良公園於上周五開業的酒店Fufu奈良，集合古都風味與新穎建築於一身，每間房都有露天風呂，可以浸番夠本！

由建築師隈研吾氏設計的Fufu奈良位處奈良公園一角，四周被樹木包圍，還有漂亮的鷺池，環境清幽舒服。踏入酒店一刻，可以見到奈良職人和藝術家製作的手工藝品，感受到濃濃的藝術氣氛。酒店共有30間客房，包括5種房型，當中高級套房設有一個以日本古時座位為主題設計的客廳，可以在此放鬆身心。所有客房都設有私人露天風呂，可以在樹木包圍的環境下享受浸溫泉的樂趣，治愈旅途上的疲勞。

酒店設有餐廳日本料理 滴翠，非住客也可惠顧，提供多款地道料理，例如加入日本紅茶來燒的大和牛（奈良出產的黑毛和牛）、自家製的奈良鍋料理、雞肉鍋等等。早、午、晚餐都可找到加入藥材製作的料理，創意十足。另外還有鐵板燒 久璃餐廳提供高質素的鐵板燒菜式。如果想於酒店內體驗Spa的話，不妨到法國品牌Sisley於關西首間Spa設施Spa by Sisley。

Fufu奈良

地址：奈良縣奈良市高畑町1184-1

房價：每晚77,000日圓起（二人一房，包一泊二食）