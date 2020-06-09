火辣夏水禮！劉晨芝晒東西半球撼湯沛宜

嚟到夏天，又係女藝人出海晒水着嘅時候啦！藝人劉晨芝當然都唔例外，仲喺社交網開心Share靚相，睇到藍色Deep V泳衣上陣嘅佢，大晒東西半球，相當吸盯。就嚟返美國嘅佢留言：「我屋企人都叫我要非常小心，因為佢哋出街揸車經過，都見到有人揸住步槍，返到去可能要『坐監』，除咗做嘢真係唔夠膽出街，惟有依家喺香港多啲約老友出嚟，同埋出海練吓Wakesurf。」

佢接受東網稱將於6月16日再返美國拍荷里活片，其實套劇原本3月就開拍，但因有臨時演員染疫而停拍，直到6月初劇組通知開工，卻遇上美國大型示威活動，致開戲又再延遲，佢嘅荷理活電影夢可謂一波三折：「應該月中返，不過一個星期得一班機，機票都好緊張，機位不斷延遲。（返到美國都唔敢出外？）一來驚人多擔心染疫，二來仲係幾混亂，所以我話好似『坐監』，依家趁喺香港爭取時間出多啲街。」

唔少女星都會趁住天氣好出海大玩水上活動消暑，呢日藝人湯沛宜（ToTo）就去到海邊，佢以比堅尼上陣晒身材，並將靚相上載至社交網，相中見佢雖然打側身，但其34F逼爆上圍依然相當突出，不過有網民就嫌唔夠喉，留言求「正面」。但唔使擔心，事關ToTo留言：「又到了bikini的季節了」，預告泳裝照陸續有嚟。

日模松岡李那（Linah）同樣玩「下水禮」，但唔消暑之餘反而「升溫」，皆因佢去咗浸溫泉，而佢亦好識做咁網晒靚相，不過只輕露香肩，相對地密實得多。