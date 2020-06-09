Porsche迷注意！全新911 Targa發表

率先發表的911 Targa 4及911 Targa 4S，兩款車型均搭載3.0L六汽缸水平對向雙渦輪增壓引擎，分別擁有385PS和450PS最大馬力。（互聯網）

保時捷(Porsche)發表全新四驅跑車911 Targa 4及911 Targa 4S。廠方還預告，將於6月發表911 Targa特別版。

全新911 Targa是繼廠方為全新第8代911車系推出硬頂(Coupé) 和開篷(Cabriolet)後，第三款推出的車型。標誌性的Targa設計具備三大特色，當中包括B柱位置採用金屬防滾架設計、設於前排座椅上方的可移動車頂和環繞式後擋風玻璃。而全新911 Targa身上的全新自動車頂開合系統，打開和關上可於19秒內輕鬆完成，較上代快1秒。

率先發表的911 Targa 4及911 Targa 4S，兩款車型均搭載3.0L六汽缸水平對向雙渦輪增壓引擎、八前速PDK雙離合器波箱和PTM保時捷牽引力管理系統(智能四驅)，分別擁有385PS和450PS最大馬力，較前代增15PS及30PS。若選裝Sport Chrono套件，0-100km/h只僅需4.2秒及3.6秒，分別較前代快上0.1秒及0.4秒。