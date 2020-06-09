減肥靠食肉去脂肪　梁漢文飲縮水湯收身：好堅

有望成為疫後首位假紅館開騷的歌手梁漢文（Edmond）現身電台宣傳新歌《再見童夢零》，見他弗咗好多，努力減肥有成果！新歌以70、80年代期間生產的搖控車「童夢零」為概念，藉此帶出不忘初心訊息：「將你想做嘅嘢發光發熱，同時希望Fans聽呢首歌會諗番聽我啲歌嘅初心。（演唱會主題曲？）咁又冇特別去諗。」

距離10月紅館唱會還有半年時間，Edmond指：「大家都會一定問開唔開得成，但我都答唔到你，我自己都唔知，不過依家決定樂觀向前行，都有開會、排Rundown，仲有出新歌，其實要計我出歌嘅時間，今年係30周年，時間過得好快，希望呢個包羅萬有嘅30周年紅館騷，可以帶力量、希望畀大家。」

Edmond為減肥出盡法寶，繼飲「縮水湯」後，再試食肉減肥法，為期10日：「縮水湯真係好堅，但長遠嚟講係唔建議咁飲，因為係唔健康，只係畀大家臨急瘦身用。開頭以為淨係食肉10日係簡單到爆，但食落一日三餐都要諗食咩肉，平時都唔覺會咁膩，少咗好多選擇。」不過，在第4日就「破功」，笑言未試過咁恨食菜：「第5日就去食韓燒，但呢個經驗都幾得意，雖然重咗一磅，但脂肪係有減到，自己都有信心減到目標嘅140磅。」