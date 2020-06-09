馬貫東做亞氏保加症醫生　外國劇集都拍過

講起藝人馬貫東，你可能會記得佢係《愛．回家之開心速遞》「博士」秦博思，喺尋晚首播嘅劇集《那些我愛過的人》，原來馬貫東都有份演出呀，仲升呢做男二添，戲份梗係有番咁上下，佢飾演患有亞氏保加症嘅醫生古希。先介紹番亞氏保加症其實係自閉症嘅一種，患者喺社交溝通同埋人際關係上，出現一啲發展障礙嘅人，但係智力係完全冇問題嘅。

劇中睇到有場救人戲，佢喺一個非常緊急嘅情況下，依然能夠相當冷靜，成功因救番骾喉窒息嘅乘客，不過佢救人嗰陣，畫面左方或者右方就會出現動畫，交代佢思考緊點樣救人，相信好多觀眾睇到呢度，都可能不禁講一句：「啲劇情乜咁熟口面嘅！」因為真係好似韓劇《好醫生》呀！《好》劇又係講個主角施溫（周元飾演）患有自閉症，又有好犀利嘅醫術，之後同埋《好》劇翻拍美版，當主角費迪希摩（Freddie Highmore）思考點救人嗰陣，一樣會喺畫面左方或者右方出現動畫，所以你都咪唔似呀！

由於《好》劇收視大收，之後美國同日本先後購買《好》劇集版權翻拍，一樣勁收得，非常受歡迎，既然呢個題材咁受觀眾，唔知馬貫東呢次會唔會因此而彈出呢？不過肯定嘅係，馬貫東呢次擔正做男二，一定會為觀眾帶嚟唔少驚喜。