計算「前七後七」高風險

Q：我今年18歲，想請教一些問題。我有兩年性經驗，發覺每次月經前都會性慾大增，試過很多次做完過了幾小時就來經了，男友經常說他很樂意無套通渠，做愛真的可令月經快來嗎？另外，常聽男友說「前七後七」是安全期，請問可信嗎？

Jessica

A：女性在月經前夕特別對性事感興趣，是因為在月經醞釀期，女性受着賀荷爾蒙波動帶動，性慾望會大大提高。而且在月經將到未到的時候做愛，也可減輕經前綜合症等生理不適，及使女性的情緒較平伏。故此經驗告訴很多女性，在經期來臨前她們尤其樂於做愛，更會遇上完事後不到半天便來月經的有趣情況。所謂「通渠」純屬戲言，並無根據，不必太認真。

至於「前七後七」其實是一種安全期計算法。它是指在月經前的7天，以及月經完結後的7天，女性的生理周期處於安全期狀態，懷孕風險最輕。譬如說一位女性的月經周期是28天為例，經期維持5天，那麼「前七」即代表生理周期的第21至28天；「後七」即周期的第6至12天。

現時，醫學上不鼓勵這種安全期計算法，不少伴侶因使用這過於粗略的計算方法而最終導致避孕失敗，意外懷孕而擾亂了雙方的生涯規劃。為甚麼意外懷孕呢？原因是忽略了精子的生存能力，以及排卵期的不穩定性。

有研究顯示，強壯的精子有能力生存在陰道高達數天，周期的第12天與排卵期實在太接近了，不排除精子能頑強地等待卵子出現。又或女性因賀爾蒙變動、生活壓力、精神緊張、情緒問題、患病等情況而令到排卵混亂，這亦有機會讓精子意外地碰上卵子而受孕。

希望你們能夠多注意安全性行為，不要依賴這種容易出岔子的避孕方法。情到濃時打開一個安全套便可達到避孕和預防性病的效果，又何須讓自己事後每天心掛掛？

李偉儀