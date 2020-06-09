吳業坤冇嘢撈　白頭髮都多咗！

藝人吳業坤為節目《流行經典50年》錄影，與心目中「女神」薛家燕同場。對方未現身前，他已「預告」很性感，薛家燕低胸現身時即取笑吳業坤說：「我同造型師講唔好咁性感，佢（吳業坤）會亂咁諗㗎⋯過嚟攬吓啦！」

吳業坤表示自己已一段時間沒有在螢幕前亮相：「因為近日冇乜宣傳，加上工作受到疫情影響減少咗咗好多，今次有機會再上節目唱歌亦算好事。（幾耐冇見你個阿燕？）都有一段時間喇，之前我承諾同佢跳抗疫十字步，竟然冇咗件事，依家疫情緩和，我都仲未兌現承諾。」

期間記者發現他多了白頭髮，他笑答：「依家咁得閒，難免會多嘢諗，利用呢段時間增值自己，除咗做gym仲跟前港隊精英學習空手道，學咗兩星期，依家係最初級嘅白帶，希望日後考到黑帶啦，但至少要花3年時間，大家見證我唔係三分鐘熱度。」

問到收入可有影響？吳業坤坦言的確有，但情況未算太嚴重，他苦笑謂：「出糧？出貓糧囉，最近養咗隻貓嘛。」他又自爆經常有朋友要求上門睇貓：「當中都有女仔㗎，不過我養貓唔係為咗識女仔，暫時冇諗感情事。希望疫情快啲過，各行各業順利捱過寒冬啦。」